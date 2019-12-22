22.12.2019 - 07:50 |
Hayali kız çocuklarını okutmak
Burcu Esmersoy, Watergarden Ataşehir’de gerçekleşen Mücevher Festivali’ne katıldı.
Milli Piyango bileti aldığını belirten sunucu, “İkramiye çıkarsa uzun zamandır hayalim olan kız öğrencilerini okutan bir derneğe yardımda bulunup, onlara katkı sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.