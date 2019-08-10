Hayali pilot olmaktı

“En kuvvetli tarafım bestecilik yanım” diyen sanatçı, “Akşam yazarım, ertesi sabah bir kez daha dinlerim. Sonra bir sabah daha bakarım. Üç sabah peş peşe dinleyip, hoşlanmışsam ‘Olmuş’ derim” ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri maket uçaklara ilgisi olan Güner, “Hep pilot olmak istemişimdir. Uçakları uçurabilecek kadar bilgim var. Şu anda herhangi bir uçağı rahat kullanabilirim” dedi.