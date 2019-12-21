Hayaller ‘Sonsuz Oda’da gerçekleşecek

Ünlü isimler, ‘Sonsuz Oda’yla, hayallere yön verecek. Oyuncu, yönetmen, senarist, müzisyen ya da sporcu olmak isteyenlere, film-TV, müzik ve spor kategorilerinde uzmanlaşmış kişiler, tecrübelerini akratacak.









Sanatçı ve eğitmen Süeda Çil tarafından hazırlanan projede, Demet Akbağ, Gani Müjde, Çağan Irmak, Faruk Teber, İrfan Şahin, Sumru Yavrucuk, Öykü Gürman, Arif Pişkin, Derya Alabora, Tümay Özokur, Mustafa Şevki Doğan ve Aslı Bekiroğlu gibi isimler yer alıyor. Cep telefonlarından veya bilgisayarlardan girerek ulaşılabilecek ders programlarıyla, istenilen alanlardan bilgi alınabilecek ve uzmanlaşılacak. Proje, canlı bir kütüphane olmayı hedefliyor.







