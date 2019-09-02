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02.09.2019 - 07:50

Hayaller ülkesinin kapıları açıldı

BKM Yapımı ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Hayaller ülkesinin kapıları açıldı

BKM Yapımı ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Fantastik macera türündeki yapımda, Ahmet Rıfat Şungar ve ‘Güldüy Güldüy Çocuk’ ekibinin birbirinden yenetekli oyuncuları rol alıyor. Yönetmen koltuğuna Tuğçe Soysop’un oturduğu proje, dekoru ve kostümlerinin yanı sıra, hikayesiyle de çocukları ve büyükleri sihirli bir dünyaya götürecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda kurulan Gamonya Köyü, çekimlerin ardından tüm miniklerin filmin sihirli dünyasını görebilmesi için ziyarete açılacak. Projenin idari yapımcısı Cansu Akbel, yapımın yarıyıl tatilinde çocuklarla buluşacağını belirtti.

 

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