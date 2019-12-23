Hayalleri gerçekleşti

Dostlukları eskiye dayanan Buğra Açıkalın, Ali Ekinci, Boğaç Açıkalın, Demirhan Ekinci, Kerem Vaizoğlu ve Cem Kartal Kaya, ortak hayallerini gerçekleştirdi. Altı eski dost, Yeniköy’de Azur isimli deniz ürünleri restoranı açtı. İkbal Cankurtaran koordinatörlüğünde hizmet veren mekan, cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimlerin uğrak yeri haline geldi.