23.12.2019 - 07:50 |
Hayalleri gerçekleşti
Dostlukları eskiye dayanan Buğra Açıkalın, Ali Ekinci, Boğaç Açıkalın, Demirhan Ekinci, Kerem Vaizoğlu ve Cem Kartal Kaya, ortak hayallerini gerçekleştirdi.
Dostlukları eskiye dayanan Buğra Açıkalın, Ali Ekinci, Boğaç Açıkalın, Demirhan Ekinci, Kerem Vaizoğlu ve Cem Kartal Kaya, ortak hayallerini gerçekleştirdi. Altı eski dost, Yeniköy’de Azur isimli deniz ürünleri restoranı açtı. İkbal Cankurtaran koordinatörlüğünde hizmet veren mekan, cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimlerin uğrak yeri haline geldi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.