MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeHayalleri renklendirdi
27.09.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Hayalleri renklendirdi

Cengiz Bozkurt, Lipton Ice Tea ve Migros’un organize ettiği ‘Rengarenk Okullar’ projesi için Kağıthane Şehit Adem Yavuz İlköğretim Okulu’nu, Toplum Gönüllüsü gençlerle renklendirdi.

Hayalleri renklendirdi

★Cengiz Bozkurt, Lipton Ice Tea ve Migros’un organize ettiği ‘Rengarenk Okullar’ projesi için Kağıthane Şehit Adem Yavuz İlköğretim Okulu’nu, Toplum Gönüllüsü gençlerle renklendirdi. Oyuncu, “Hem okulun duvarları renklendi hem de bir gülüşüyle dünyayı güzelleştiren çocuklarımızın hayalleri” dedi. 

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir 'Demet' depar!

Bir 'Demet' depar!

'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'

'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'

‘Sesim kör cahilmiş!'

‘Sesim kör cahilmiş!'

Ergen’den yeni okul

Ergen’den yeni okul

Sıradaki Haber