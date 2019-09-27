Hayalleri renklendirdi

★Cengiz Bozkurt, Lipton Ice Tea ve Migros’un organize ettiği ‘Rengarenk Okullar’ projesi için Kağıthane Şehit Adem Yavuz İlköğretim Okulu’nu, Toplum Gönüllüsü gençlerle renklendirdi. Oyuncu, “Hem okulun duvarları renklendi hem de bir gülüşüyle dünyayı güzelleştiren çocuklarımızın hayalleri” dedi.