27.09.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ
Hayalleri renklendirdi
Cengiz Bozkurt, Lipton Ice Tea ve Migros’un organize ettiği ‘Rengarenk Okullar’ projesi için Kağıthane Şehit Adem Yavuz İlköğretim Okulu’nu, Toplum Gönüllüsü gençlerle renklendirdi.
★Cengiz Bozkurt, Lipton Ice Tea ve Migros’un organize ettiği ‘Rengarenk Okullar’ projesi için Kağıthane Şehit Adem Yavuz İlköğretim Okulu’nu, Toplum Gönüllüsü gençlerle renklendirdi. Oyuncu, “Hem okulun duvarları renklendi hem de bir gülüşüyle dünyayı güzelleştiren çocuklarımızın hayalleri” dedi.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.