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24.10.2019 - 07:50 |

Hayat doğada!

Yeşilin ve doğanın kalbinde hayata geçen Tepe Aura projesi, gerçekleştirdiği panayırla misafirlerini ağırladı.

Hayat doğada!

Yeşilin ve doğanın kalbinde hayata geçen Tepe Aura projesi, gerçekleştirdiği panayırla misafirlerini ağırladı. Tepe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Koral ve genel müdür Atila Kemal Oğuz ev sahipliğinde başlayan etkinlik, akrobasi ekibinin birbirinden renkli şovları ve Pop Modern’in eğlenceli ritmik şarkılarıyla devam etti. Villa konforunu daireye taşıyan konseptle hayata geçen projede, teslimler aralık ayında başlayacak.

24 Ekim 2019 Magazin Bülteni24 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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