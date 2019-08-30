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HaberlerCadde‘Hayat paylaşınca güzel’
30.08.2019 - 07:50

‘Hayat paylaşınca güzel’

Radisson Blu Hotel Vadistanbul Executive Chef’i Mustafa Özkan ve Park Inn by Radisson Kavacık İstanbul Asia Executive Chef’i Arif Yerlikaya, kendilerine eşlik eden Arzu Özal ile birlikte, Hayata Sarıl Lokantası’nda yeni başlangıçlar için pişirdi. İki şef, lokantada belirledikleri özel menüyü servis etti.

‘Hayat paylaşınca güzel’

Elde edilen gelir, Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesi için kullanılacak. Radisson Blu Hotel Vadistanbul Executive Chef’i Mustafa Özkan ve Park Inn by Radisson Kavacık İstanbul Asia Executive Chef’i Arif Yerlikaya, kendilerine eşlik eden Arzu Özal ile birlikte, Hayata Sarıl Lokantası’nda yeni başlangıçlar için pişirdi. İki şef, lokantada belirledikleri özel menüyü servis etti. Elde edilen gelir, Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesi için kullanılacak. Radisson Hotel Group Sorumlu İşletmecilik Türkiye Koordinatörü İlhan Akpınar, “Projeye katkı sağlayabilmek, sokakta yaşayan dostlarımız için umut olabilmek bizim için çok değerli. Hayat paylaşınca daha güzel” dedi.

Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
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