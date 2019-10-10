Hayata dokundu

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin galası, Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşti. Çıkışta, İynemli, Aksongur ve Celile Toyon’un yer aldığı renkli elma şekeri sahnesine ve filmin geçtiği dönemin ruhuna ithafen, seyircilere elma şekerleri dağıtıldı.

Hediye edilen her bir elma şekeri sayesinde Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) Dokuz Eylül Üniversitesi’yle birlikte gerçekleştirdiği ‘Bir Kuş Olsam’ adlı, 3-6 yaş tutukevinde kalma mecburiyetindeki 300’ü aşkın çocuğun hayatlarına dokunarak ihtiyaçları karşılandı. Bununla birlikte 120 gencin de proje masrafları sahiplenilmiş oldu.







