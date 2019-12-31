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31.12.2019 - 07:50 |

‘HAYATIM RENKLENSİN İSTİYORUM’

Uzun süredir sevgilisi olmayan Burcu Özberk, “Aşk diliyorum, hayatım biraz renklensin istiyorum” diye konuştu

‘HAYATIM RENKLENSİN İSTİYORUM’

Kanal D’de ekrana gelen ‘Afili Aşk’ dizisinde oynayan Burcu Özberk, Alem dergisine kapak oldu. Aşk istediğini belirten oyuncu, “Hayattaki her şeyin sembolü... Benim için hem tutku hem de merak... Bütün pozitif duygularımın en uç noktası... Evet, aşk diliyorum ve hayatım biraz renklensin istiyorum” dedi.
Eskişehir’den İstanbul’a uzanan yolculuğunu anlatan Özberk, “Orası küçücük bir şehir. İstanbul benim için bir kartpostaldı, hatta vapura bindiğimde halen heyecanlanıyorum. Bu kaosun içerisinde yaşamaktan gözüm hiç korkmadı, çünkü çocukluğumdan beri içimde olan bir hayalmiş” diye konuştu.

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