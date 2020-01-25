25.01.2020 - 14:41 |
'Hayatımda gördüğüm en güzel fotoğraf'
Geçtiğimiz haziran ayında Eser Yenenler ile dünyaevine giren Berfu Yenenler, ekim ayında oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yenenler, annelik deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyor.
Sık sık oğlu ile fotoğrafını yayınlayan Berfu Yenenler, bu kez eşi Eser Yenenler ve Kuzey'in fotoğrafını yayınladı.
Yenenler, Instagram paylaşımına, "Hayatımda gördüğüm en güzel fotoğraf bu. Dünyanın en güzel adamı ve dünyanın en güzel minik adamına sahip olduğum için o kadar şanslıyım ki. Biri 'mutluluk ne?' diye sorsa bana artık bu fotoğrafı gösteririm. Kelimeler yetmiyor hissettiğimi anlatmama ama umarım isteyen herkese nasip olur" notunu düştü.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.