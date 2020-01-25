Sık sık oğlu ile fotoğrafını yayınlayan Berfu Yenenler, bu kez eşi Eser Yenenler ve Kuzey'in fotoğrafını yayınladı.

Yenenler, Instagram paylaşımına, "Hayatımda gördüğüm en güzel fotoğraf bu. Dünyanın en güzel adamı ve dünyanın en güzel minik adamına sahip olduğum için o kadar şanslıyım ki. Biri 'mutluluk ne?' diye sorsa bana artık bu fotoğrafı gösteririm. Kelimeler yetmiyor hissettiğimi anlatmama ama umarım isteyen herkese nasip olur" notunu düştü.