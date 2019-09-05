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05.09.2019 - 07:50

‘Hayatlarını hileye boğmuşlar’

Beş konserlik maratonunu tamamlayan Aydilge, sahte tıklanma alan meslektaşları için “Hayatlarındaki her şeyi hileye boğmuşlar” dedi

‘Hayatlarını hileye boğmuşlar’

Beş gün üst üste verdiği konserlerle dinleyicisiyle buluşan Aydilge, playback yapan, sahte tıklanma ve dinlenme satın alarak popülerleşen meslektaşlarını eleştirdi. Şarkıcı, “Hayatlarındaki her şeyi hileye boğmuşlar. Tüm kariyer planlarını aslında olmayan şeylerin, kendilerinin bile zamanla inandıkları yalanlar üzerine kurmuşlar. Benim tek gerçeğim, sizlersiniz. İstedikleri kadar rakamlarla oynayıp, hile yapsınlar... Ne sizi ne bizi, sadece kendilerini kandırırlar” açıklamasında bulundu. Beş gün üst üste verdiği konserlerle dinleyicisiyle buluşan Aydilge, playback yapan, sahte tıklanma ve dinlenme satın alarak popülerleşen meslektaşlarını eleştirdi. Şarkıcı, “Hayatlarındaki her şeyi hileye boğmuşlar. Tüm kariyer planlarını aslında olmayan şeylerin, kendilerinin bile zamanla inandıkları yalanlar üzerine kurmuşlar. Benim tek gerçeğim, sizlersiniz. İstedikleri kadar rakamlarla oynayıp, hile yapsınlar... Ne sizi ne bizi, sadece kendilerini kandırırlar” açıklamasında bulundu. Konserleri boyunca şiddete uğrayan kadınları da unutmayan Aydilge, hemcinsleri için ‘Sorma’ şarkısını seslendirdi. “Emine Bulut cinayetinde tek bir katil yoktu. Hepimiz bu olayın parçası olduk” diyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Haksızlığa sesini çıkarmayanlar, ‘Karı-koca arasına girilmez’ diyenler, iyi halden ceza indirimi verenler, kadını eşya görenler, toplu halde işledi bu cinayeti. Hep beraber işledik!” 

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