Hayranına sürpriz teklif

Şarkıcı, bir ara genç hayranlarından birine yeni klibinde oynaması için espirili bir teklifte bulundu.Nihan Akın, Azka Otel’de sahne aldı. Programına ‘Mevzuya Gel’le başlayan şarkıcı, kendi parçalarının yanı sıra birçok usta sanatçının eserlerini de seslendirdi. Şarkıcı, bir ara genç hayranlarından birine yeni klibinde oynaması için espirili bir teklifte bulundu.Sekiz farklı dil bildiğini belirten Akın, “Size bu gece sekiz farklı dilden şarkılar söyleyeceğim. Şaka yapıyormuşum gibi bakıyorsunuz ama gerçekten öyle” sözleriyle alkış aldı.