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HaberlerCaddeHayranlarını kırmadı, sözünü tuttu
19.07.2019 - 09:21

Hayranlarını kırmadı, sözünü tuttu

Rapçi Norm Ender, iki yıl önce yayınladığı 'Aura' albümünden sonra sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla geri dönüyor.

Hayranlarını kırmadı, sözünü tuttu

Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosunda kaydedilen 'Mekanın Sahibi' şarkısının video klibi, Norm Ender ve Ferit Çetinkaya tarafından Ümraniye Film Platoları’nda çekildi.

Norm Ender, sosyal medya hesabından “Size şarkı yapacağım demiştim, bak ben sözümü tuttum” ifadelerini kullandı.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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