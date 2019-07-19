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19.07.2019 - 13:10

Hayranlarıyla Harbiye Açıkhava sahnesinde

Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Funda Arar, 3 Ağustos’ta bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Arar’ın kendisini izlemeye gelen misafirleri için de bir sürprizi olacak.

Hayranlarıyla Harbiye Açıkhava sahnesinde

Funda Arar, konserin ikinci bölümünde o an seçeceği izleyicileri sahneye davet edecek ve beraber şarkı söyleyecek.

5 şanslı misafir, 3 Ağustos gecesi Funda Arar’la aynı sahneyi paylaşmanın yanı sıra Harbiye Açıkhava’nın büyülü atmosferini sahnede tatmış olacak.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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