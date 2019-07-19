Hayranlarıyla Harbiye Açıkhava sahnesinde

Funda Arar, konserin ikinci bölümünde o an seçeceği izleyicileri sahneye davet edecek ve beraber şarkı söyleyecek.

5 şanslı misafir, 3 Ağustos gecesi Funda Arar’la aynı sahneyi paylaşmanın yanı sıra Harbiye Açıkhava’nın büyülü atmosferini sahnede tatmış olacak.