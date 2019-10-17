Hayranlık uyandırdı

Dünyaca ünlü sanatçılar Simon ve Nikolai Haas ile ünlü kreatif direktör Elad Yifrach’ın tasarım markası L’Objet’nin hayata geçirdiği L’Objet Haas Brothers Koleksiyonu, özel bir davetle tanıtıldı. Gönül Madra ve Enis Karavil’in ev sahipliğinde Luxuria’nın yeni mağazasında gerçekleşen etkinliğe, Pervin Ersoy, Burcu Esmersoy, Neslihan Sabancı, Hande Acar, Ayşe Kucuroğlu, Işıl Reçber, Tolga Sezgin, Aylin Saruhan, Arzu Kunt ve Ayşegül Uzunova gibi, tanıdık yüzler katıldı. Zamansız tasarımları inceleyen misafirler, yeni sezon alışverişlerini de yaptı.