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27.09.2019 - 08:57 |

Hazal Filiz Küçükköse arkadaşlarıyla hasret giderdi

Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.  Tek başına AVM'ye gelen oyuncuya, kısa bir süre sonra kız arkadaşları da eşlik etti.

Hazal Filiz Küçükköse arkadaşlarıyla hasret giderdi

Kalabalık bir arkadaş grubu ile meydan katında bulunan Morini Restauran'da oturup yemek yiyen Hazal Filiz Küçükköse, gün boyu arkadaşlarıyla sohbet edip hasret giderdi.

Şık ve spor tarzı ile dikkat çeken güzel oyuncunun, eğlenceli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Hazal Filiz Küçükköse arkadaşlarıyla hasret giderdi

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