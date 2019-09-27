27.09.2019 - 08:57 |
Hazal Filiz Küçükköse arkadaşlarıyla hasret giderdi
Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen oyuncuya, kısa bir süre sonra kız arkadaşları da eşlik etti.
Kalabalık bir arkadaş grubu ile meydan katında bulunan Morini Restauran'da oturup yemek yiyen Hazal Filiz Küçükköse, gün boyu arkadaşlarıyla sohbet edip hasret giderdi.
Şık ve spor tarzı ile dikkat çeken güzel oyuncunun, eğlenceli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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