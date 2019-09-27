Hazal Filiz Küçükköse arkadaşlarıyla hasret giderdi

Kalabalık bir arkadaş grubu ile meydan katında bulunan Morini Restauran'da oturup yemek yiyen Hazal Filiz Küçükköse, gün boyu arkadaşlarıyla sohbet edip hasret giderdi.

Şık ve spor tarzı ile dikkat çeken güzel oyuncunun, eğlenceli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.