MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeHazal Filiz Küçükköse: İşimle anılmak istiyorum
29.10.2019 - 15:46 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Hazal Filiz Küçükköse: İşimle anılmak istiyorum

İşletmeci Alp Güler'le aşk yaşayan Hazal Filiz Küçükköse, City's AVM'de objektiflere takıldı.

Hazal Filiz Küçükköse: İşimle anılmak istiyorum

Demet Akalın ile Berkay arasında yaşanan saat krizi sorulan Hazal Filiz Küçükköse, "Hiç bilmiyorum. Benim aldığım hediyeler, değişim kartıyla olur. Beğenmeyen değiştirir" diyerek, polemiğe girmek istemedi. Yakın arkadaşı Berkay'a sahip çıkan oyuncu, "Öyle bir şey yapmamıştır" dedi.

Sevgilisi Alp Güler'le ilişkisi sorulunca ise güzel oyuncu, "Ben hep işimle anılmak istiyorum" diyerek, kaçamak cevap verdi. 

    Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İdo Tatlıses'e asker ziyareti

    İdo Tatlıses'e asker ziyareti

    Buse Varol'dan dizi sürprizi

    Buse Varol'dan dizi sürprizi

    Songül Öden: Lal oyununa aşığım

    Songül Öden: Lal oyununa aşığım

    Halit Ergenç: Doğum için artık gün sayıyoruz

    Halit Ergenç: Doğum için artık gün sayıyoruz

    Sıradaki Haber