Hazal Filiz Küçükköse: İşimle anılmak istiyorum

Demet Akalın ile Berkay arasında yaşanan saat krizi sorulan Hazal Filiz Küçükköse, "Hiç bilmiyorum. Benim aldığım hediyeler, değişim kartıyla olur. Beğenmeyen değiştirir" diyerek, polemiğe girmek istemedi. Yakın arkadaşı Berkay'a sahip çıkan oyuncu, "Öyle bir şey yapmamıştır" dedi.

Sevgilisi Alp Güler'le ilişkisi sorulunca ise güzel oyuncu, "Ben hep işimle anılmak istiyorum" diyerek, kaçamak cevap verdi.