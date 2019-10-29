29.10.2019 - 15:46 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Hazal Filiz Küçükköse: İşimle anılmak istiyorum
İşletmeci Alp Güler'le aşk yaşayan Hazal Filiz Küçükköse, City's AVM'de objektiflere takıldı.
Demet Akalın ile Berkay arasında yaşanan saat krizi sorulan Hazal Filiz Küçükköse, "Hiç bilmiyorum. Benim aldığım hediyeler, değişim kartıyla olur. Beğenmeyen değiştirir" diyerek, polemiğe girmek istemedi. Yakın arkadaşı Berkay'a sahip çıkan oyuncu, "Öyle bir şey yapmamıştır" dedi.
Sevgilisi Alp Güler'le ilişkisi sorulunca ise güzel oyuncu, "Ben hep işimle anılmak istiyorum" diyerek, kaçamak cevap verdi.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.