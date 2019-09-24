Hazal Filiz Küçükköse: Jean giyinmeyi seviyorum

Yalnız başına geldiği AVM’de alışveriş yapan Hazal Filiz Küçükköse, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Güzel oyuncu, "Genel olarak jean giyinmeyi seviyorum. Bugün de dizimizin çekimleri başlamadan önce kışlık alışverişimi aradan çıkarmak istedim. Her şey gayet yolunda" dedi.

Küçükköse, yeni sezon ürünlerini inceledikten sonra yaklaşık üç saat sonra kendi aracıyla ayrıldı.