24.09.2019 - 13:44 |
Hazal Filiz Küçükköse: Jean giyinmeyi seviyorum
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Yalnız başına geldiği AVM’de alışveriş yapan Hazal Filiz Küçükköse, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Güzel oyuncu, "Genel olarak jean giyinmeyi seviyorum. Bugün de dizimizin çekimleri başlamadan önce kışlık alışverişimi aradan çıkarmak istedim. Her şey gayet yolunda" dedi.
Küçükköse, yeni sezon ürünlerini inceledikten sonra yaklaşık üç saat sonra kendi aracıyla ayrıldı.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!