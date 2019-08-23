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23.08.2019 - 09:40| EMRAH AKÇAAY

Hazal Filiz Küçükköse yeni eve taşındı

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gece Etiler'de objektiflere yansıdı.

Hazal Filiz Küçükköse yeni eve taşındı

Bir mekanda alışveriş yapan işletmeci sevgilisi Alp Güler'i bekleyen Hazal Filiz Küçükköse, yoldan geçen Arap hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Sevenleriyle fotoğraf çekilen Küçükköse, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Evini değiştirdiğini söyleyen oyuncu, "Çok yorgunum, yeni ev değiştiriyorum. Evim çok uzak yerdeydi, şimdi daha merkezi. Köpeğimin de yaşayacağı bir yer" dedi. 

23 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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