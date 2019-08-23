Hazal Filiz Küçükköse yeni eve taşındı

Bir mekanda alışveriş yapan işletmeci sevgilisi Alp Güler'i bekleyen Hazal Filiz Küçükköse, yoldan geçen Arap hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Sevenleriyle fotoğraf çekilen Küçükköse, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Evini değiştirdiğini söyleyen oyuncu, "Çok yorgunum, yeni ev değiştiriyorum. Evim çok uzak yerdeydi, şimdi daha merkezi. Köpeğimin de yaşayacağı bir yer" dedi.