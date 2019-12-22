22.12.2019 - 10:36 | | EMRAH AKÇAAY
Hazal Filiz Küçükköse: Yeni proje yakında
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Yeniköy Fiko Ocakbaşı'nda sevgilisi Alp Güler'le kebap keyfi yaptı. İki saat mekanda oturan ikili çıkışta objektiflere yansıdı.
Mekandan birlikte ayrılan ikiliden Alp Güler objektiflere görüntü vermek istemedi. Muhabirlerle sohbet eden Hazal Filiz Küçükköse, yakın zamanda bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacağını müjdelerken, detay vermekten kaçındı.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.