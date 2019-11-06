Hazal Kaya-Ali Atay'ın moral yemeği

Kısa bir süre için ailesinin yanına yerleşen Hazal Kaya, önceki gün eşi Ali Atay ile Cihangir’deydi. İkili moral yemeği yedi.

Güzel oyuncu, eşinin yangını duyunca kendisinden daha fazla korktuğunu söyledi. (Halil Kalmuk / POSTA)