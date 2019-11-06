06.11.2019 - 10:25 |
Hazal Kaya-Ali Atay'ın moral yemeği
Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay’ın Zekeriyaköy’deki evlerinin bodrum katında pazar gecesi yangın çıktı. 8 aylık hamile olan Kaya, o sırada tek başınaydı. İtfaiyenin zamanında gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kısa bir süre için ailesinin yanına yerleşen Hazal Kaya, önceki gün eşi Ali Atay ile Cihangir’deydi. İkili moral yemeği yedi.
Güzel oyuncu, eşinin yangını duyunca kendisinden daha fazla korktuğunu söyledi. (Halil Kalmuk / POSTA)