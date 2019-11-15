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15.11.2019 - 11:04 | | EMRAH AKÇAAY

Hazal Kaya doğum için gün sayıyor

Sekiz aylık hamile Hazal Kaya, önceki akşam Etiler'de kuaförden çıkarken görüntülendi. Oğlu Fikret Ali'yi kucağına almak için sabırsızlanan oyuncu, ördürdüğü saçlarıyla dikkat çekti.

Hazal Kaya doğum için gün sayıyor

Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Hazal Kaya; koşar adımlarla merdivenlerden inerken muhabirlerin, "Geçmiş olsun Hazal Hanım. Olay nasıl oldu?” sorularına “Arkadaşlar teşekkür ederim, gitmem lazım" diyerek aracına bindi ve kuaförden ayrıldı.

Güzel oyuncunun hamile şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.

Hazal Kaya doğum için gün sayıyor

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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