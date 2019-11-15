Hazal Kaya doğum için gün sayıyor

Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Hazal Kaya; koşar adımlarla merdivenlerden inerken muhabirlerin, "Geçmiş olsun Hazal Hanım. Olay nasıl oldu?” sorularına “Arkadaşlar teşekkür ederim, gitmem lazım" diyerek aracına bindi ve kuaförden ayrıldı.

Güzel oyuncunun hamile şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.