29.08.2019 - 11:57
Hazal Kaya, Fikret Ali için alışveriş turunda
Geçtiğimiz şubat ayından kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay ile dünya evine giren ve kısa süre sonra hamile olduğunun müjdesini veren Hazal Kaya, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Oğlu Fikret Ali'yi kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, alışveriş turunun çoğunu bebek bakım ve giyim ürünleri satan mağazalarda geçirdi.
Güler yüzlü tavrı ile kendisini görüntüleyen gazetecilere poz verip, "İyi çalışmalar" diyen oyuncu, yanına gelen hayranlarının hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmedi.
Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.