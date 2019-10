Hazal Kaya: Sayenizde gözlerim doldu

İlk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Hazal Kaya'nın Instagram'da paylaştığı duygusal mesaj şöyle:

Instagram’dan yayınladığı fotoğrafa uzun bir not ekleyen Hazal Kaya, “Geçtiğimiz sene çok şey öğrendim… Hızlandırılmış bir hayata güvenme ve teslim olma dersi gibi bir sene oldu açıkçası… Ölümler hastalıklar, düğünler, doğumlar…”Hayat işte, her şey bizim için” demeyi zor da olsa öğrenmeye başladığım sene oldu bu… Ama hep çok şanslı hissettim kendimi. Varlığına her gün şükrettiğim ailem ve dostlarım, iyi ki bulduk birbirimizi de yarım kalmadım dediğim hayat arkadaşım, sevdiğim hep dağ gibi arkamda, sağımda solumdaydılar.