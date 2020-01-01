Hazal Kaya'dan Fikret Ali paylaşımı

Yaklaşık 5 yıl aşk yaşadıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, 18 Kasım'da Fikret Ali'yi kucağına aldı.

Doğumdan kısa bir süre sonra eşi ve oğluyla çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Kaya, yeni yıl karesinde de oğlunu paylaştı.

Fikret Ali'yi "Mutlu yıllar" notuyla paylaşan oyuncunun, gönderisine beğeni ve yorum yağdı.