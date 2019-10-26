Hazal Mesudiyeli annesini dövdü! Kavga karakolda bitti

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Bir dönem kendisinden 40 yaş büyük iş adamı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Mesudiyeli'nin annesini dövdüğü ortaya çıktı. İş adamı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı olan genç kadın, 20 Mayıs günü annesi Nilgün Özbay ile tartışmaya başladı. Sabah gazetesinin haberine göre; 25 yaşındaki Mesudiyeli eve alkollü halde geldiği için kendisine kızan annesini yere yatırdı. Mesudiyeli, saatlerce tokat atıp yumrukladığı annesini 'Öleceksin o...' diye tehdit etti.

3.5 YIL HAPİS İSTENDİ

54 yaşındaki anne, 155 Polis İmdat'ı aradı. Hastaneye giden anne, tedavisinin ardından kızından şikayetçi oldu. Savcılık, dayak olayıyla ilgili soruşturma başlattı. İfadesi alınan Mesudiyeli, annesinin kendisine "Bu evde sığıntısın, benim kölemsin" diye hakaret ettiğini anlattı.

Bunun üzerine anneye de dava açıldı. Anne-kız, hakaret ve basit yaralama suçlarından 3.5'ar yıl hapis istemiyle yargılanacak.