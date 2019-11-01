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01.11.2019 - 16:30 |

Hazar Ergüçlü, Altın Portakal'ına kavuştu

Oyuncu Hazar Ergüçlü, iki yıl önce İstanbul’da düzenlenen ‘Ulusal Yarışma’da kazandığı Altın Portakal ödülünü Antalya’da teslim aldı.

Hazar Ergüçlü, Altın Portakal'ına kavuştu

İstanbul’da iki yıl boyunca ‘Ulusal Yarışma’ adıyla düzenlenen festivalde; filmler, yönetmenler ve oyuncular seçilmeye devam etmiş, 54. Ulusal Yarışma’da Hazar Ergüçlü, ‘Kar’ filmi ile ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü kazanmıştı. Ergüçlü, Altın Portakal ödülüne önceki akşam Antalya’da düzenlenen törenle, iki yıl sonra kavuşarak festival tarihindeki yerini aldı.

Ulusal yarışma bu yıl 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne geri dönerken iki yıl boyunca alternatif yarışmada dağıtılan ödülleri de tescil etme kararı aldı.
İstanbul’da Kadir İnanır, Hülya Uçansu, Sevin Okyay gibi isimlerin jüri üyeliğinde dağıtılan ödüller, önceki akşam Antalya’da düzenlenen törende sahiplerine verilerek resmiyet kazanmış ve Altın Portakal tarihine geçmiş oldu.

Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
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