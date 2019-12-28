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28.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Hazer Amani kafa karıştırdı!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yılbaşında evleneceği konuşulan ünlü şef Hazer Amani, önceki gün Bebek'teydi.

Hazer Amani kafa karıştırdı!

Sahibi olduğu restoranın Bebek şubesini açmaya hazırlanan Hazer Amani, "Aynı sokak lezzetleri olacak, dükkana bir bakmaya geldim" diyerek teftişte bulundu.

Amani, sevgilisi Sıla Gençoğlu ile yılbaşında evleneceği haberleri sorulunca, "Bilmiyorum ki! Olabilir ama hiç belli olmaz. Üç gün kaldı zaten bekleyelim, görelim" sözleriyle, kafa karıştırdı. 

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    Cadde Yazarları

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