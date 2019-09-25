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25.09.2019 - 11:10 |

Hazer Amani'den Sıla sorusuna şaşırtan cevap

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan ünlü şef Hazer Amani, haklarında çıkan 'evlilik' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Hazer Amani'den Sıla sorusuna şaşırtan cevap

Fox TV, önceki akşam yeni yayın yılı için özel kutlama düzenledi. Geceye Taner Ölmez, Songül Öden, Engin Altan Düzyatan ve Hazer Amani gibi isimler katıldı. Akşam saatlerinde başlayan eğlence, geç saatlere kadar devam etti. Mekandan ilk ayrılan şef Hazer Amani oldu.

Hazer Amani'ye, sevgilisi Sıla Gençoğlu ile evleneceği haberleri hatırlatılınca, “Bilmiyorum ki, ben de bilmiyorum. Ben de sizden duyuyorum, her gün uyandığımda yeni haberler duyuyorum. Ne kadar güzel” açıklamasını yaptı.

Hazer Amaniden Sıla sorusuna şaşırtan cevap

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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