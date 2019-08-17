‘Hedefim işimi hakkıyla yapmak’

Müge Uzel, Kanal D’de ekrana gelen ‘Magazin D Cumartesi’ programıyla izleyici karşısına çıkıyor. “Her seferinde ilk canlı yayınım gibi heyecanlı oluyorum. Bu da beni diri tutuyor” diyen sunucuyla, projeyi, hedeflerini ve göz önünde olmayı neden sevmediğini konuştuk.

‘Son Moda’, ‘Magazin D Yaz’ ve şimdi de ‘Magazin D Cumartesi’ programıyla izleyici karşısındasınız... Ara vermeden ekranda olmak nasıl?

Şimdilik daha rahat bir tempoya geçtim. Kanal D’de devam ediyor olmak da ayrıca onurlandırdı ve mutlu etti. Her seferinde ilk canlı yayınım gibi heyecanlı oluyorum. Bu da beni diri tutuyor ve işime bağlıyor.

Arkadaşlarınızın haberlerini sunarken nasıl hissediyorsunuz?

Arkadaşlarımın başarılı olduğu işleri, mutlu olduğu anların haberlerini sunmak beni de çok gururlandırıyor. Gönül ister ki onlarla ilgili hep güzel haberler sunayım (gülüyor).

Halkla ilişkiler mezunusunuz. Sunuculuk sizin için ne ifade ediyor?

Üniversiteden sonra spikerlik-sunuculuk eğitimi aldım. Sunuculuk mesleğine hep kendimi yakın hissettim. Eğitmenler de bu yönde kendimi geliştirmemi istedi. Sonuç olarak, sevdiği mesleği yapan insanlardan olduğum için şanslıyım.

Güzellik sizce kariyerinize ne kadar yardımcı oldu?

Güzellik kariyerime başlarda yardımcı oldu elbette. Fakat sonrasında güzelliği, işine verdiğin değer ve önemle birleştirince çok daha başarılı ve iyi sonuçlar alıyorsunuz. Tek başına güzellik yeterli olmuyor maalesef.

Hedeflerinizde neler var?

Mesleğimi çok seviyorum. Sunuculuğu gerçekten aşkla ve hakkını vererek yapmak, en büyük hedefim. Bütün mücadelem de bunun için... Bu ülkede birbirinden değerli, asla unutulmayacak meslektaşlarım var. Benim de amacım onlar gibi adımı en üst sıralara taşımak.

Oyunculuk düşünüyor musunuz?

Elbette teklifler alıyorum ve bu beni mutlu ediyor. Oyunculukla ilgili bir kariyer düşünüyor muyum? Evet, düşünebilirim... Ama daldan dala atlamayı da sevmiyorum. Bir yandan şu an devam eden işimi en iyi şekilde yapmak, sunuculukta ilerlemek istiyorum. Diğer yandan da oyunculuk eğitimimi sürdürerek kendimi o alanda hazır hissetmem gerekiyor.

Hayatınızın dönüm noktası neydi?

‘Survivor’ hayatımın dönüm noktası diyebiliriz... Sonrasında da kariyerim adına çok güzel, olumlu şeyler yaşadım.

Tekrar teklif gelse, katılır mısınız?

Sanmıyorum, katılmam diye düşünüyorum (gülüyor). Göründüğünden çok daha zor bir yer. Hem fiziksel açıdan hem de duygusal açıdan çok zorlanıyorsunuz. Ama garip bir şekilde çok özlüyorum orada geçirdiğim günleri...

Yarışmadan iyi arkadaşlıklar edindiniz mi?

Orada birçok duyguyu aynı anda yaşıyorsunuz. Gündelik hayatınızda fark edemediğiniz birçok önemsiz şeylerin aslında ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlıyorsunuz. Bu açıdan çok özlüyorum... Fakat o süre zarfındaki paylaşımlardan öteye gitmiyor arkadaşlıklar. Adadaki samimiyet kalmasa da, bir yerde karşılaştığımızda mutlaka merhabalaşıyoruz.

‘Acımasız eleştiriler bana yol gösterir’

Sosyal medyayla aranız nasıl?

Gelen yorumları kafaya takar mısınız? Sosyal medyayla aranız nasıl?

Sosyal medyayı aktif kullanmaya çalışıyorum. Hakaret olmadığı sürece eleştirilere her zaman açığım. Sanırım bu konuda biraz şanslıyım, çok fazla kötü eleştiri almadım. Söylendiğinde de mutlaka dikkate alırım. Acımasız eleştiriler bana yol gösterir.

Bu yoğunlukta özel hayatınıza zaman ayırabiliyor musunuz?

Bu tempoyu seviyorum. Alıştım da, çok zorlanmıyorum. Bu güzel yoğunluk özel hayatıma engel olmuyor. ‘Son Moda’ bitince, o aralıkta ailemin yanına gittim. Onlarla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor.

Program dışında çok göz önünde değilsiniz. Bu kadar magazinin içinde olunca, özellikle mi dikkat ediyorsunuz uzak kalmaya?

Özellikle yaptığım bir durum değil ama açıkçası kişilik olarak çok göz önünde olmayı sevmiyorum. İşimi yapıyorum, geriye kalan zamanımda ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.

Moda ve magazin programından sonra nasıl bir formatla ekranda olmak istersiniz?

Moda formatını çok sevmiştim. Magazin programı sunuculuk anlamında ilk tutkumdu, şimdilerde tekrar başladım, gördüğünüz gibi kopamıyorum (gülüyor). Bundan sonra da doğru bulduğum, inandığım her projede seve seve yer alırım.