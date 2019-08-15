Hedefimiz şampiyon olmak...

Futbolun yanı sıra günlük hayatlarında da iki yakın dost oldukları bilinen ikili, deniz manzarası eşiliğinde yemek yediler. Adem Büyük, restoran çıkışı yeni sezon hakkında şöyle konuştu. Büyük, ''Öncelikle Fatih Terim hocama, buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 2019/2020 sezonu hepimiz için inşallah hayırlı olur, tabi amacımız şampiyon olmak ama bunları konuşmak için daha çok erken'' dedi.