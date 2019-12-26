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26.12.2019 - 12:51 |

'Hekimoğlu' dizisinde aşı karşıtlarına gönderme!

Kanal D'nin yeni dizisi 'Hekimoğlu’nun son bölümünde, tartışmalara sebep olan aşı karşıtlığı ele alındı.

'Hekimoğlu' dizisinde aşı karşıtlarına gönderme!

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı 'Hekimoğlu' dizisi, son bölümüyle yine ses getirdi. İkinci bölümde, bugünlerde çokça tartışılan aşı karşıtlığı ele alındı.

Timuçin Esen’in canlandırdığı 'Ateş Hekimoğlu', genç sporcu 'Deniz’in hastalığını teşhis etmeye çalıştı. Deniz’in annesinin çocukluğunda kızamık aşısı olmadığı, bu sebeple Deniz’in de ciddi bir hastalık geçirdiği anlaşıldı. Başka bir sahnede ise bebeğine aşı yaptırmayan bir anneye, Hekimoğlu’nun “Aşı yaptırmamaya devam ederseniz yakında helvasını yersiniz bebeğin” demesi sosyal medyada yankı buldu.

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Cadde Yazarları

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