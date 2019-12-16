16.12.2019 - 07:50 |
Hekimoğlu ve muhteşem ekibi!
Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen ‘House M.D.’ dizisinin Türkiye uyarlaması ‘Hekimoğlu’, yarın akşam Kanal D’de başlıyor.
Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen ‘House M.D.’ dizisinin Türkiye uyarlaması ‘Hekimoğlu’, yarın akşam Kanal D’de başlıyor. Timuçin Esen’in Hekimoğlu’nu canlandırdığı projede, Kaan Yıldırım nöroloji uzmanı Mehmet Ali Çağlar, Aytaç Şaşmaz kardiyoloji uzmanı Emre Acar, Damla Colbay ise immünoloji uzmanı Zeynep Can rolüyle izleyiciyle buluşacak.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.