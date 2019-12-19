‘Hekimoğlu’na tam not

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın rol aldığı, Kanal D’nin yeni dizisi ‘Hekimoğlu’, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Sosyal medyada da ses getiren yapım, Twitter’da Türkiye ve dünya gündeminde tüm gün en çok konuşulanlar arasına girdi.