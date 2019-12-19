19.12.2019 - 07:50 |
‘Hekimoğlu’na tam not
Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın rol aldığı, Kanal D’nin yeni dizisi ‘Hekimoğlu’, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.
Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın rol aldığı, Kanal D’nin yeni dizisi ‘Hekimoğlu’, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Sosyal medyada da ses getiren yapım, Twitter’da Türkiye ve dünya gündeminde tüm gün en çok konuşulanlar arasına girdi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.