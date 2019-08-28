28.08.2019 - 17:31
'Hem çalıştım hem tatil yaptım'
Geçtiğimiz aylarda meslektaşı İnan Ulaş Torun ile iki yıllık evliliğini bitiren oyuncu Algı Eke, önceki gün City's AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi.
Algı Eke, biten evliliği hakkında konuşmaktan kaçınarak, "Boşandıktan sonra hiç konuşmadım. Bundan sonra da konuşmayı düşünmüyorum" dedi.
Yazın hep tatil yaptığını hem de çalıştığını belirten oyuncu, "Kısa bir tatil yaptım. İki de sinema çektik. Yani anlayacağınız yaz boyunca hem çalıştım hem de tatil yaptım. Yeni sezonda ise tiyatro yapmak istiyorum, yakın zamanda açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.