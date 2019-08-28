MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Hem çalıştım hem tatil yaptım'
28.08.2019 - 17:31

'Hem çalıştım hem tatil yaptım'

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı İnan Ulaş Torun ile iki yıllık evliliğini bitiren oyuncu Algı Eke, önceki gün City's AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi.

'Hem çalıştım hem tatil yaptım'

Algı Eke, biten evliliği hakkında konuşmaktan kaçınarak, "Boşandıktan sonra hiç konuşmadım. Bundan sonra da konuşmayı düşünmüyorum" dedi.

Yazın hep tatil yaptığını hem de çalıştığını belirten oyuncu, "Kısa bir tatil yaptım. İki de sinema çektik. Yani anlayacağınız yaz boyunca hem çalıştım hem de tatil yaptım. Yeni sezonda ise tiyatro yapmak istiyorum, yakın zamanda açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Selahattin Özdemir'e şarkısıyla vedaMersin'de, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddianame

İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddianame  

Murat Dalkılıç’tan hayranlarına sürpriz

Murat Dalkılıç’tan hayranlarına sürpriz

Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a: Seni çok seviyorum

Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a: Seni çok seviyorum

Hazal Kaya isyan etti: Bu ne terbiyesizlik?

Hazal Kaya isyan etti: Bu ne terbiyesizlik?

Sıradaki Haber