'Hem çalıştım hem tatil yaptım'

Algı Eke, biten evliliği hakkında konuşmaktan kaçınarak, "Boşandıktan sonra hiç konuşmadım. Bundan sonra da konuşmayı düşünmüyorum" dedi.

Yazın hep tatil yaptığını hem de çalıştığını belirten oyuncu, "Kısa bir tatil yaptım. İki de sinema çektik. Yani anlayacağınız yaz boyunca hem çalıştım hem de tatil yaptım. Yeni sezonda ise tiyatro yapmak istiyorum, yakın zamanda açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.