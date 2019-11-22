22.11.2019 - 07:50 |
Hemşehri desteği
Orhan Gencebay, önceki gece hemşehrisi Sibel Yıldırım’ın Etiler My Caberet’deki sahnesini izlemeye gitti.
Orhan Gencebay, önceki gece hemşehrisi Sibel Yıldırım’ın Etiler My Caberet’deki sahnesini izlemeye gitti. Konser öncesi Yıldırım’a başarı dileyen sanatçı, “Hemşehrim olduğu için söylemiyorum, kızımızın çok güçlü bir sesi var. ‘Vazgeç Gönlüm’ şarkımı da kendisine hediye olarak verdim” diye konuştu.
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