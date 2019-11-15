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15.11.2019 - 07:50 |

‘Her an bir sürpriz olabilir!’

Gelin Damat dergisinin Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen ödül töreninde, ‘Yılın En Trend Gelinlikçisi’ ödülünü alan modacı Pınar Bent, İvana Sert’e gelinlik sözü verdi.

‘Her an bir sürpriz olabilir!’

Gelin Damat dergisinin Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen ödül töreninde, ‘Yılın En Trend Gelinlikçisi’ ödülünü alan modacı Pınar Bent, İvana Sert’e gelinlik sözü verdi. Bent, “Tarhan Bey’le (Telli) evlendiğinizde mutlaka gelinliğinizi hazırlamak isterim” dedi. Sert ise, “Her an bir sürpriz olabilir” diye cevap verdi.

 

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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