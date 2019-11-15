Gelin Damat dergisinin Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen ödül töreninde, ‘Yılın En Trend Gelinlikçisi’ ödülünü alan modacı Pınar Bent, İvana Sert’e gelinlik sözü verdi. Bent, “Tarhan Bey’le (Telli) evlendiğinizde mutlaka gelinliğinizi hazırlamak isterim” dedi. Sert ise, “Her an bir sürpriz olabilir” diye cevap verdi.