'Her an evlilik olabilir'

Ayla Çelik, Serhat Tekin’in sunduğu ‘Serhat’la Kayıttayız’ programına konuk oldu. Barbaros Utku’yla aşk yaşayan şarkıcı, “Evlilik ne zaman?” sorusuna, “Erkek arkadaşım bana benziyor. Aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Gayet güzel giden bir ilişkimiz var. Evliliği hep düşünüyoruz. Her an olabilir” cevabını verdi.

Gösterişli bir düğün istemediğini belirten Çelik, “O akşam güzel bir mekanda, sevdiğim insanlarla birlikte olmak istiyorum. Gelinlik şu kadar metre, yüzük şu kadar gibi şeylerin konuşulmasından hoşlanmıyorum. Biliyorum insanlar böyle şeyleri merak ediyor ama bu durumlar beni biraz geriyor’ dedi.