14.09.2019 - 07:50 |
Her daim şık
Aslı Şen, bir arkadaşıyla Masa Restaurant’ta buluştu.
Uzun süre sohbet eden ikili, daha sonra AVM’deki mağazaları dolaştı.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!