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HaberlerCadde'Her kadın evet demez!'
11.10.2019 - 08:02 |

'Her kadın evet demez!'

Kendisinden 48 yaş büyük, yani 80 yaşındaki bir Amerikalı ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun, yaş farkı eleştirilerine, "Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın ‘Evet’ der" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

'Her kadın evet demez!'

Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Her Kadın 'Evet' Demez" başlıklı yazısı şöyle:
"Bir zamanlar kendisinden yaşca çok ileri bir adamla evlendirilen 15 yaşındaki kız çocuğunu canlandıran Meltem Miraloğlu, ABD’de, kendisinden 48 yaş büyük, yani 80 yaşındaki bir adamla evlenmiş.
'Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın ‘Evet’ der' diye bir cümle kurup, yaş farkı eleştirilerine dair de baştan bir nokta koymayı istemiş genç kadın.
Önce şunu söyleyeyim, ‘teklif çok romantikti’ diye her kadın kendisinden 48 yaş büyük birisiyle evlenmeyi kabul etmez.
Böyle bir genelleme yapmak o yüzden doğru değil.
Ancak bazı kadınlar için görsellik ya da cinsellikten önce güvende olma duygusu her zaman daha baskındır evliliklerde. Bugüne kadar kendisinden yaşca çok büyük erkeklerle beraber olan ya da evlenen kadınlarda genellikle babaların bıraktığı boşluğu doldurma çabası dikkatimi çekti.
Bu da öyle bir vaka mı bilemem, kimseye de haksızlık yapmak istemem açıkçası.
Miraloğlu 32 yaşında, kendi kararlarını verecek ve sonuçlarını karşılayacak yaşta bir kadın.
Keşke genelleme yapmak yerine, 'Benim tercihim, benim hayatım" demekle yetinseydi."

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