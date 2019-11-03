03.11.2019 - 07:50 |
‘Her konser farklıdır’
Bu sene yedinci kez Partapart’ın organizasyonuyla 8-9-10 Kasım’da gerçekleşecek Indiecity’nin ikinci gününde sahne alacak Die Wilde Jagd, “Küçük yaşlardan beri piyano çalarım. Müziğe başlamamın sebebi, şans ya da kaderle merakın birleşimi... Uzun zamandır Türkiye’de çalmak istiyordum. Diğer sanatçıları tanımak ve İstanbul’u keşfetmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.
Kadıköy Moda’da Otto Moda sahnesinde sevenleriyle buluşacak sanatçı, “Her konser farklıdır, çaldığım şarkılar o anki atmosfere bağlı, bence güzel bir meydan okuma...” şeklinde konuştu.