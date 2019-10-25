MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Her şeyim onun zaten'
25.10.2019 - 09:47 | | EMRAH AKÇAAY

'Her şeyim onun zaten'

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz ay evlendiği iş adamı eşi Uğur Akkuş ile önceki akşam Etiler'de bulunan Papermoon çıkışı görüntülendi. Düğün günü olay olan 200 bin TL değerindeki pırlanta yüzük ise parmağında yoktu.

'Her şeyim onun zaten'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, "Biz de sizi bu kadar kalabalık görünce şaşırdık. Bir şey mi oldu?" şeklinde konuştu.

Bodrum tatilinin çok iyi geçtiğini belirten Şallı, "Uğur Bey'den ikinci bir balayı bekliyorum" diyerek eşine topu attı. Gazetecilerin, "Bebek'te milyonluk evinizi Ebru Hanım'a verdiğiniz yönünde haberler çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akkuş, "Her şeyim onun zaten" şeklinde cevap verdi. 

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Bedel'i kutladılar

'Bedel'i kutladılar

Şener Şen: Eski dostlarımla bir araya geldim

Şener Şen: Eski dostlarımla bir araya geldim

'Her şeyim onun zaten'

'Her şeyim onun zaten'

'Yastığımı, nevresimi yanımda taşıyorum'

'Yastığımı, nevresimi yanımda taşıyorum'

Sıradaki Haber