Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, "Biz de sizi bu kadar kalabalık görünce şaşırdık. Bir şey mi oldu?" şeklinde konuştu.

Bodrum tatilinin çok iyi geçtiğini belirten Şallı, "Uğur Bey'den ikinci bir balayı bekliyorum" diyerek eşine topu attı. Gazetecilerin, "Bebek'te milyonluk evinizi Ebru Hanım'a verdiğiniz yönünde haberler çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akkuş, "Her şeyim onun zaten" şeklinde cevap verdi.