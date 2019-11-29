Her uçuşa bir orman!

Bella Hadid, küresel ısınmaya karşı fidan bağışı yaptığını açıkladı. Müjdeli haberi Instagram’dan duyuran 23 yaşındaki model, “Son üç ayda yaptığım toplam

20 uçuş için, 600 ağaç dikildi. Yıl sonuna kadar da devam edecek. Mesleğimin karbon ayak izime, dünyaya ve iklim değişikliğine etkilerini bilmek üzücü... Doğa ananın sevgiye ihtiyacı var” diye yazdı. Kaliforniya’dan başlayan Hadid, Afrika ve Asya’da da ormanlar oluşturacak.