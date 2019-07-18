18.07.2019 - 07:50
‘Herkes çok beğendi’
Alişan, önceki gün bir AVM’de görüntülendi.
Yeni parçası ‘Yağmurlar’ı çıkaran şarkıcı, “Dinlettiğim herkes çok beğendi, tarzımın dışında oldu” dedi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.