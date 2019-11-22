22.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ
‘Herkes mekanın sahibi’
Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, ‘Mekanın Sahibi’ polemiğiyle ilgili konuştu.
Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, ‘Mekanın Sahibi’ polemiğiyle ilgili konuştu. Kurtçu, “Herkes kral, kraliçe... Herkes ‘Mekanın sahibi benim’ diyor. Biz şarkıların sahibiyiz” dedi. Can ise, “YouTube’da ‘tık’lama alınıyor. Bazı radyocular, gelen hediyelere göre günde 35 kez aynı şarkıyı çalıyor” sözleriyle isyan etti.
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