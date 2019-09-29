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29.09.2019 - 07:50 |

‘Herkesi memnun edemezsiniz’

Celine Dion, çok zayıfladığı yönünde çıkan eleştirilere cevap verdi.

‘Herkesi memnun edemezsiniz’

Celine Dion, çok zayıfladığı yönünde çıkan eleştirilere cevap verdi. Şu sıralar dünya turunda olan 51 yaşındaki sanatçı, Entertainment Tonight mikrofonlarına, “12 yaşımdayken yüzüm yuvarlaktı ama her zaman zayıftım. Çok çalışıyorum ve hareket etmeyi seviyorum. Eğer eleştirilmiyorsanız, yanlış yerdesiniz demektir. Pozitif algılamalısınız. Sonuçta herkesi memnun edemezsiniz” şeklinde konuştu.

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