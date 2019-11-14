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14.11.2019 - 07:50 |

'Heyecandan kendi kendimi çimdikledim'

ABD’li oyuncu Regina King, Oscar Ödülü kazandığı dönemde heyecanını yenmek için kendini çimdiklediğini söyledi

'Heyecandan kendi kendimi çimdikledim'

Regina King, S/magazine’in Kış 2020 sayısına kapak oldu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Oscar Ödülleri’nde, ‘If Beale Street Could Talk’ta canlandırdığı Sharon Rivers karakteriyle ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ seçilen aktris, “Toplam 1.5 yıl boyunca, heyecanımı yenmek için arada birkaç kez kendimi çimdikledim” itirafında bulundu.
Rol seçimi yaparken hikayeye baktığını belirten 48 yaşındaki King, “Dürüst olmasına dikkat ederim. Komedi bile olsa, bir doğruluğa dayanmalı. Yaşadığımız dünyayı yansıtmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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