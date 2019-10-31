Heyecanlı gala

ABD’li Paul Feig’in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Emilia Clarke, Emma Thompson, Michelle Yeoh ve Henry Golding’in yer aldığı komedi filmi ‘Last Christmas’ın (Bir Şans Daha) galası önceki akşam New York’ta gerçekleştirildi. Thompson’ın eşi Greg Wise ile senaryosunu yazdığı yapımın gösteriminde, tüm oyuncular heyecanlı olduklarını söyledi. 7 Kasım’da vizyona girecek proje, Londra’da yaşayan Kate’in, aniden hayatına giren Tom ile yaşadıklarını anlatıyor.