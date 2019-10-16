Heykeltraş sevgilisine ilham verdi!

Kerem Bürsin, ‘Yaşamayanlar’ dizisinde başrolü paylaştığı Nilperi Şahinkaya için şunları söylemişti:

“Sette öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor. Sonra da ‘gel beni öp’ diyor."

Bu sözlerin ardından Şahinkaya, “Kerem Bürsin’le öpüşme sahnemizden önce set yemeği olarak tavuklu dürüm geldi. İçinde soğan, sarımsak yoktu” açıklamasını yaptı.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIM"

Soğan-sarımsak polemiğine Nilperi Şahinkaya’nın heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi de dahil oldu. Bir dürüm fotoğrafı paylaşıp, “Bu kadar saçma bir konuyu gündem yapan ülkeme bir anıt heykel yakışır. Çalışmalara başladım" notunu yazdı. (Posta)